AC/DC dans les oreilles et large sourire : Julian Alaphilippe de très bonne humeur au départ du Tour des Flandres

Les résultats ont beau ne pas être au rendez-vous sur les Classiques Flandriennes, cela n'empêche pas Julian Alaphilippe de garder le sourire. Le Français, leader de l'équipe Soudal Quick-Step ce dimanche, s'est présenté tout sourire au micro de Jérôme Helguers avant le départ, donné à Bruges vers 10h.

L'ancien double champion du monde a notamment profité de l'ambiance sur la ligne de départ et s'est mis à fredonner sur les notes de 'Whole Lotta Rosie' du groupe AC/DC.

"Un petit coup d'AC/DC, ça fait du bien", a souri Alaphilippe. "Il y a une atmosphère propre au Tour des Flandres, c'est vraiment spécial d'être ici."

"On est plutôt tranquilles et confiants, on va faire la meilleure course possible" a ajouté Alaphilippe à propos de la course. "On est forcément déçus du manque de succès sur les Classiques mais cela ne nous ajoute pas de pression. On sait qu'on donne le maximum."