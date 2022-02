AC/DC : ces jeunes proposent une reprise enthousiaste de "You Shook Me All Night Long"

Adam and The Metal Hawks, mieux connu sous le nom de AHM Band, est un groupe de rock américain composé de quatre membres : John Barry (guitariste), Alex Hertler (batteur), Ryan Daversa (bassiste) et le chanteur Adam Ezegelian, finaliste de la saison 14 de l'émission American Idol.

Formé en 2018, le groupe - qui a sorti son premier album en 2020 - a commencé à faire le buzz sur le réseau social TikTok grâce à ses vidéos spirituelles et humoristiques. Le groupe propose des reprises de nombreux groupes et artistes comme AC/DC et Ozzy Osbourne de la manière la plus improbable. On peut notamment les voir faire de la musique avec des bouteilles en plastique, des guitares et des bols sur leur tête. Et le résultat est souvent stupéfiant !

Leurs vidéos comptabilisent plus de 5 millions de likes sur TikTok, et le groupe y a plus de 400 000 abonnés.

Une vidéo que nous vous proposons de commenter sur notre page Facebook ou sur Twitter.