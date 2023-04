AC/DC : Brian Johnson évoque avec Classic 21 le retour du groupe

Récemment interviewé par Classic 21, en exclusivité pour nous, Brian Johnson est revenu notamment sur le retour très attendu d’AC/DC sur scène ainsi que sur son dernier concert, en compagnie des Foo Fighters, en hommage au batteur Taylor Hawkins.

A propos du retour programmé du groupe lors du gigantesque festival Powertrip en Californie il nous a confié :

"On nous a mentionné ce projet il y a un peu plus d’un mois, mais on devait garder l’info secrète et ça a été très difficile pour moi. Parce que, à chaque fois que je rencontrais quelqu’un, on me disait 'hey Brian, alors, le groupe reprend la route quand ?' et je devais dire 'oh je ne sais pas, pas de plan, il n’y a rien pour le moment' et je devais mentir, c’était horrible ! Mais bon cette formidable opportunité de nous retrouver tous ensemble est arrivée. Il faut se rappeler qu’il y a 3 ans, nous étions à Amsterdam, pour enregistrer les vidéos de l’album Power Up, et on était impatient de dévoiler ça au public, les morceaux étaient super… on était prêt à partir en tournée lorsque notre tour manager est venu nous trouver en disant 'euh les gars, nous avons un petit souci, il y a un truc, une grippe chinoise pour le moment, ne pouvez-vous pas rentrer chez vous l’espace de 6 semaines et puis on mettra ça en place'. Et évidemment, ça a duré deux ans ! C’était une époque terrible… Donc depuis on attendait la bonne opportunité pour s’y remettre. Je suis très impatient d’y être, de rejoindre les gars et de passer un bon moment. J’ai ces nouveaux appareils auditifs inventés spécialement pour moi par Stephen Ambrose, je les ai testés l’année dernière avec les Foo Fighters à Wembley et ça fonctionne très bien, je peux sauter dans tous les sens, bouger et je sors enfin de ces 5 années de prison à cause de mes problèmes auditifs. C’était génial et je peux maintenant dire qu’à 75 ans, et bientôt 76 ans, je peux encore le faire. Allez juste encore une fois, je ne sais pas, peut-être encore deux, trois, je ne sais pas encore combien de fois je pourrais mais j’ai bien l’intention de saisir cette opportunité. Si je peux terminer ma vie sur scène, en compagnie du groupe que j’aime, alors je n’ai besoin de rien d’autre."

Il est revenu aussi plus en détail sur cette apparition sur scène lors du concert du 3 septembre 2022 à Wembley à Londres, concert hommage à Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters. Brian Johnson était alors particulièrement nerveux à l’idée de retrouver la scène, il nous a expliqué :

"J’étais terrifié. Dave Grohl me répétait 'allez, encore quelques titres et puis c’est à toi'. Je n’avais jamais testé ces appareils auditifs dans des conditions live, je l’avais fait à Amsterdam auparavant mais dans un environnement sous contrôle, dans un local de répétition, ici c’était du vrai, devant 100.000 personnes (rires). On n’avait pas beaucoup répété et je me souviens, je regardais le concert en étant sur le côté de la scène. Et puis il y a Joe Walsh, un de mes meilleurs amis, et je me dis mais qu’est-ce qu’il fait là ? Parce que Dave faisait juste monter les personnes qu’il voulait, ça a été magnifiquement orchestré. Quand Joe Walsh est sorti de scène, je suis allé le trouver, on s’est salué et on s’est pris dans les bras… Et puis Dave est venu me trouver et m’a dit : "allez, c’est à toi'. Et je suis monté sur scène et je me disais que personne ne se souviendrait d’un vieux croûton comme moi, ça faisait longtemps que je n’étais plus monté sur une scène… Et oh mon Dieu, l’accueil du public a été merveilleux. J’ai juste un peu trop sauté et couru partout, après je manquais un peu de souffle (rire) mais, en tant que personne très sensible, cela m’a fait beaucoup de bien de recevoir un tel accueil."