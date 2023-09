AC/DC : Brian Johnson est "excité et motivé" de jouer au Power Trip Festival

Greg Billings, le chanteur préféré de Brian Johnson, apparaît dans le dernier épisode de la série "AC/DC Beyond the Thunder". Il parle de son amitié de longue date avec le leader d’AC/DC, de leurs nombreux duos et même des jours les plus sombres de Brian Johnson au sein d’AC/DC.

"Je viens de passer la semaine avec Brian, et il est très enthousiaste à l’idée du spectacle Power Trip", déclare Billings, qui rappelle que le chanteur d’AC/DC fêtera ses 76 ans deux jours avant de monter sur scène à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie, le mois prochain. "Il s’est remis en forme. Il est très motivé. Ils vont répéter pendant cinq semaines en ne faisant rien d’autre que jouer".

Le festival Power Trip est prévu du 6 au 8 octobre, avec Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, Tool, Judas Priest et la première apparition sur scène d’AC/DC depuis 2016. Ozzy Osbourne devait s’y produire, mais il a annulé sa venue moins de trois mois avant l’événement en raison de problèmes de santé persistants.

Billings est revenu sur son parcours avec Johnson : "Les gens ont commencé à comparer ma voix à celle de Bon Scott". Il ajoute : "La femme de Brian [Brenda] était une grande fan de [mon ancien groupe] STRANGER et a fini par faire venir Brian, et nous sommes copains depuis."

Pendant l’épisode, Billings discute et écoute les nombreux duos que lui et Brian Johnson ont enregistrés au fil des ans, y compris une ballade écrite par Johnson pour sa femme sur l’oubli de la Saint-Valentin. Billings remarque : "Cela a montré un grand côté de Brian parce qu’il a aussi une âme, et beaucoup de gens n’avaient pas entendu cet aspect."

Billings a également donné un aperçu d’une période difficile de la vie de Johnson, quand il avait des problèmes d’audition, en déclarant : "Brian était déprimé. Il était dans une mauvaise passe. Il n’entendait plus rien. Il a subi quelques interventions chirurgicales."

Après plusieurs tentatives, Billings a convaincu le leader d’AC/DC de remonter en selle pour chanter une chanson qui correspondait parfaitement à la situation de Brian Johnson sur un autre duo intitulé "Old Friends Don’t Come Easy". Je lui ai dit : "Tu dois sortir de chez toi et faire savoir aux gens que tu es toujours en vie. Tu peux encore le faire."

Billings ajoute : "J’étais fier qu’il ait fait ça. Il a vraiment apprécié cette opportunité. C’était un grand moment pour moi et je pense que ça l’était aussi pour Brian. C’était un bon coup de pouce pour lui que de pouvoir interpréter cette chanson".

Billings, connu pour jouer avec un nombre impressionnant de musiciens, est originaire de Caroline du Nord et s’est fait un nom en Floride en jouant dans les bars de plage et les boîtes de nuit. Dans les années 1980, il a formé le groupe de rock sudiste Stranger, qui a fait la première partie de groupes tels que Triumph, Quiet Riot, UFO, Molly Hatchet et bien d’autres. Billings a ensuite formé le Greg Billings Band (GBB) en 2003, un groupe connu pour mélanger des classiques du rock, de la soul et du rhythm and blues.