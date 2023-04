AC/DC - 50 years of High Voltage Rock’n roll : le podcast anniversaire sur Classic 21

Parcourez l'incroyable carrière du groupe AC/DC au travers de 10 épisodes qui vous emmènent aux débuts en Australie, à la recherche d'un chanteur, l'arrivée et le décès tragique de Bon Scott, son remplacement par Brian Johnson, le succès extraordinaire de tous leurs albums et même leurs liens étroits avec la Belgique. Le tout sera parsemé d'archives d'interviews avec Angus Young, mais également d'une rencontre exclusive et inédite avec le chanteur Brian Johnson pour Classic 21.

Ecoutez dès maintenant "AC/DC - 50 years of High Voltage Rock’n roll", un podcast réalisé par Laurent Rieppi et raconté par Erik Lenoir.