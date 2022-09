Abuseurs de père en fils : la star déchue Armie Hammer accablée par sa tante

Alors que Discovery + s’apprête à diffuser son docu-série "House of Hammer" sur la perversité des hommes de la dynastie, Casey Hammer affirme ne pas être surprise des accusations portées contre son neveu, Armie Hammer ("The Social Network" et "Call Me By Your Name").

En janvier 2021, plusieurs femmes ont accusé la star de "Call Me By Your Name", Armie Hammer, d’agressions sexuelles. Sur les réseaux sociaux, elles ont partagé des captures d’écran de messages évoquant des actes sexuels violents, des viols et des tendances cannibales qui auraient été envoyés par Hammer.

Choquant ? Par pour Casey Hammer, la tante d’Armie qui, selon Huffpost, a affirmé au Daily Beast qu’elle "n’était pas choquée lorsque les allégations ont fait surface". D’après elles, le comportement de son neveu a été conditionné. "Sur base de mes expériences dans ma famille, j’ai souffert d’abus. C’était juste un mode de vie. Vous ne vous réveillez pas un jour et devenez un monstre – c’est un comportement appris."

De son côté, Armie Hammer a nié les accusations qui ont mis fin à sa carrière pourtant prometteuse. Abandonné par son agence artistique et ne figurant plus dans la distribution de la série de Paramount +, "The Offer", ainsi que de la comédie romantique "Shotgun Wedding" aux côtés de Jennifer Lopez, celui qui a joué les jumeaux Winklevoss dans "The Social Network" a été traité pour des problèmes de drogue, d’alcool et d’addiction au sexe dans un établissement de Floride.