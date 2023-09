Abus sexuels dans l'Eglise : la Flandre envisage la mise sur pied d'une commission d'enquête

Vooruit, Groen, l'Open Vld et le CD&V soutiennent la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les abus sexuels commis dans l'Eglise. Les socialistes flamands déposeront une proposition en ce sens, a annoncé mercredi le président Conner Rousseau.

L'initiative suit la diffusion par la VRT du documentaire "Godvergeten" qui a livré les témoignages de nombreuses victimes et de leurs proches. "Je suis sous le choc. Toute la Flandre est sous le choc", a souligné M. Rousseau.

"Ces personnes ont été abusées par des prêtres, moquées par l'Église et abandonnées à leur sort par la justice". La commission d'enquête, telle que voulue par Vooruit, se pencherait aussi sur les subsides de l'Eglise.

"Pourquoi des Belges devraient encore payer le salaire de clercs qui ont toléré et même couvert des comportements criminels", demande le socialiste.

Groen déposera aussi une proposition de création d'une commission d'enquête. Le président Jeremie Vaneeckhout et le député fédéral Stefaan Van Hecke veulent savoir si les victimes ont été traités correctement et si l'enquête judiciaire menée il y a plus de dix ans -l"'Opération Calice"- a été menée correctement.

Une commission spéciale sur les abus sexuels "relative au traitement d'abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d'autorité, en particulier au sein de l'Eglise" avait vu le jour à la Chambre à l'époque. Un centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels, avait été créé en 2011 à la suite d'un accord entre la commission parlementaire et l'Eglise. "Il y a déjà eu dans le passé des initiatives prises par le parlement et des étapes ont été franchies, mais elles sont insuffisantes et ne donnent pas aux victimes ce à quoi elles ont droit: réparation et reconnaissance", a fait remarquer Katia Segers (Open Vld).