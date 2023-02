Abus, manipulations, violences… Où vous situez-vous dans votre couple ?

Il y a trois stades sur cette échelle. Le vert marque une relation saine. La confiance et le respect sont au rendez-vous. L’orange témoigne la présence d’une certaine forme de violence dans vos rapports. La jalousie, les manipulations, les moqueries indiquent qu’il faut être vigilant. Le rouge est lui un signal de détresse très grave. Les violences physiques ou psychologiques, le harcèlement et l’humiliation doivent vous conduire à demander de l’aide et à vous protéger.