Abus dans l’Église : "Combien sommes-nous à avoir été massacrés ?"

En Flandre, la série documentaire Godvergeten a bouleversé de nombreux téléspectateurs. Avec beaucoup de pudeur, des hommes et des femmes ont révélé les abus sexuels qu’ils ont subis de la part d’hommes d’Église. Ces abus ont été commis des deux côtés de la frontière linguistique. Jean-Marc Turine a été abusé pendant toute sa scolarité au Collège Saint-Michel de Bruxelles. Soixante ans plus tard, il a décidé de sortir du silence avec un livre : "Révérends Pères". Aujourd’hui, il pose cette question : "Combien sommes-nous à avoir été massacrés ?".

Jean-Marc Turine a douze ans lorsque les premiers abus commencent. Ils sont commis par son titulaire de l’époque : "C’était d’abord des attouchements, légers sans doute, et puis des convocations dans la chambre. Je devais ouvrir ma chemise. Il y passait sa main, il caressait ma poitrine. Puis il fallait que j’ouvre ma braguette et il mettait sa main dans mon slip". Jean-Marc Turine poursuit son récit avec émotion : "Tu as 12-13 ans, tu ne comprends rien. Tu sors de cette chambre, tu titubes et puis tu vas vomir dans les toilettes. Et ça se répète avec lui. Et avec d’autres".