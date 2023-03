Absolem sort les crocs dans "Balle d'argent"

Cette expérience de kickeur, on la ressent clairement à l’écoute de "Balle d’argent". Très à l’aise quand il s’agit de rapper (il suffit d’écouter le double morceau "Grand Méchant Loup / Serre les dents" avec Caballero pour le constater), Absolem alterne régulièrement avec des parties chantées et des flows plus inattendus. Le jeune freestyleur des débuts a évolué vers une proposition artistique plus complète, tout en renforçant les bases qui ont forgé son identité.

Rap en meute

Absolem n’est pas un artiste solitaire. Quand on parle de lui, Dee Eye n’est jamais très loin. Le beatmakeur qui est aussi son colocataire a entièrement produit, enregistré et mixé "Balle d’argent". Pas étonnant qu’Abso remercie son "loup plus que sûr" sur Insta à la sortie du projet.

La meute s’est d’ailleurs agrandie pour l’occasion : il y a 7 featurings dans la tracklist ! Caballero et sa technique, mais aussi Limsa d’Aulnay sur "Bougies", Geeeko sur "Médusa" ou encore Peeet, Sheldon, Kurdy et Benjamin Vndredi. Cette variété d'invités est plutôt agréable à l'écoute du projet, pas le temps de s'ennuyer !

"L'euphorie dure que quelques minutes", rappe Absolem dans le dernier morceau, mais celle liée à la sortie de "Balle d'argent" risque bien de se prolonger. Le rappeur franchit les paliers comme il graille les prods : avec un appétit plus que féroce. Son insolence en égotrip combinée à la maturité qu'il est en train d'acquérir forment un mélange efficace. Bref la transformation est en marche, et le loup est bien parti pour élever encore plus sa position dans la chaîne alimentaire du rap game.