Absolem montera sur la scène de l'Ancienne Belgique pour présenter son nouveau projet

A l'heure d'aujourd'hui et peut-être encore plus qu'avant, les artistes ont ce besoin d'aller à la rencontre de leur public. De pouvoir présenter à leurs followers mais aussi à un éventuel public qui ne les connait pas, leurs projets les plus pertinents.

Ce jeudi 11 mai, Absolem nous fait le plaisir de monter sur la scène de l'Ancienne Belgique à Bruxelles pour la release party de son projet Balle d'Argent.