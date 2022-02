Absentéisme au travail et licenciements: des entreprises bruxelloises utilisent le controversé facteur de Bradford

Du côté du cabinet du ministre de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne, on nous répond que si le facteur de Bradford "est utilisé de manière ciblée pour sanctionner les travailleurs qui sont souvent malades, on exprime une très grande réticence. Par contre, si c’est utilisé pour le groupe, pour des travailleurs et pour mettre le focus sur la prévention collective et l’analyse des causes de l’absentéisme alors ça peut être positif."

Quant à l’Autorité belge de protection des données (APD), elle analyse attentivement la décision de ses homologues chypriotes, nous confirme sa porte-parole Aurélie Waeterinckx.

Le ministre bruxellois Sven Gatz, par l’intermédiaire de son cabinet, tient à préciser que les services publics régionaux et les Organismes d’Intérêt Public n’utilisent plus la méthode Bradford depuis fin 2019. Pourtant, dans les faits, nous avons pu constater que ce coefficient est toujours utilisé par plusieurs organismes régionaux contactés par la RTBF. En plus de la STIB, il apparaît qu’Actiris et Bruxelles Propreté l’utilisent. Le SIAMU n’en fait pas usage pour l’instant mais compte y recourir dans les prochains mois.