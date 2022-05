Absent pour la seconde fois pour la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye fait polémique

"L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit", a rappelé quant à lui sur Twitter le collectif Rouge Direct qui lutte contre l’homophobie dans le sport. "La LFP et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant".

L’affaire a même atteint la sphère politique. La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a jugé "à titre personnel", "regrettable qu’il n’ait pas souhaité jouer" avec ce maillot, a-t-elle dit au Parisien. "Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction !", a posté sur Twitter Valérie Pécresse, ex-candidate à l’élection présidentielle.