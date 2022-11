"Absence Of Misery" d’Oberbaum : de l’indie pop joyeuse et mélancolique

Oberbaum n’est donc pas qu’un pont mythique de Berlin, où elle a vécu toute sa vingtaine. C’est aussi une pop indé joyeusement mélancolique, dans laquelle ses influences sont élégamment distillées : Andy Shauf, Julia Jacklin, et surtout des artistes nineties comme Sparklehorse et Cardigans.

La phrase 'The absence of misery is a underrated state of being' […] est une phrase qui m’est restée en tête tant on sous-estime souvent les moments où l’on ne va pas forcément méga bien, mais où rien ne va mal non plus. On peut les chérir aussi.