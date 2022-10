Absence de Greta Thunberg à la COP27 en Egypte : quand la pression médiatique sur les activistes mène au "burn-out militant"

Burn-out militant

Un témoignage qui fait penser au phénomène du "burn-out militant". Cette pression, notamment médiatique, la porte-parole francophone de Youth For Climate Adélaïde Charlier l’a également déjà ressentie à de nombreuses reprises. "C’est d’autant plus une réalité lorsqu’on est plus jeune, car on n’a pas reçu de formation et on n’a pas encore d’expérience", développe-t-elle. "On accepte toutes les interviews pour faire passer un message, et on doit aussi se maintenir au courant de ce qui passe en permanence, ainsi que de la position du mouvement".

D’autant que, même si on a tendance à l’oublier, les activistes ont aussi une vie à côté de leur militantisme. "Même si ce ne sont pas des jobs rémunérés, c’est ce qui nous occupe le plus", constate encore Adélaïde Charlier. "Pour la plupart des jeunes activistes, cela s’ajoute à des études, un boulot à mi-temps voire à temps plein". Et de résumer "l’important, c’est de pouvoir créer cet équilibre entre les études ou le travail, l’activisme et le bien-être. Personnellement, je n’arrive pas toujours à gérer cela correctement".

Alternance

Récemment, l’homologue néerlandophone d’Adélaïde, Anuna De Wever, s’est retirée de Youth For Climate. Désormais, d’autres membres de l’organisation sont mis en avant. La solution à cette pression médiatique peut donc parfois passer par cela : une alternance dans l’incarnation du rôle de porte-parole. "C’est une discussion que nous avons, et qui se retrouve dans beaucoup de mouvements", confirme Adélaïde Charlier. "Chez nous, il n’était pas spécialement prévu que je prenne cette place de premier plan. Et je ne réalisais pas que tout cela prendrait une telle ampleur. C’est une responsabilité et un poids, d’autant que si quelqu’un veut se retirer, il ne faut surtout pas que cela mette en péril le mouvement et sa visibilité dans les médias. Donc l’alternance peut être une bonne solution, même si l’on sait que les médias préfèrent quand un mouvement est incarné par une ou deux personnes".