"About Damn Time" de Lizzo est notre coup de cœur Tipik ! Ecoutez aussi nos autres nouveautés de la semaine

Formé en 2008, le collectif suédois Swedish House Mafia s’était séparé au sommet de leur carrière en 2013 et est finalement revenu en 2021.

Le groupe de DJ internationaux, composé de Steve Angello, Sebastian Ingrosso et Axwell, est connu pour leurs tubes "Don’t You Worry Child", "One (Your Name)" et "Save the World". Ce trio vient de sortir son album très attendu, Paradise Again, dont le titre "Heaven takes you home".