Aboubakar Soumahoro, le migrant ivoirien devenu député italien, entré en bottes crottées au Parlement

Le 13 octobre dernier, lors de la rentrée parlementaire, seul parlementaire d’origine africaine à la Chambre des députés, ainsi que l’un des rares à avoir été élu au cours des 160 ans d’histoire de l’Italie, Aboubakar Soumahoro s’est présenté chaussé des bottes crottées. Les mêmes bottes que celles utilisées par ceux qui récoltent les tomates dans les champs, afin de symboliser les injustices auxquelles sont confrontés les ouvriers agricoles au pays de Dante, Gucci et Eco.

"Je porte ces bottes – symbole des souffrances et de l’espoir du Paese reale (ndlr : une expression entrée dans le lexique politique moderne et contemporain pour indiquer le contraste (manifeste) entre les classes sociales d’un pays et celui qui détient le pouvoir politique) qui entre dans l’hémicycle avec moi pour légiférer – en mémoire de ceux qui sont morts au travail, de ceux qui sont discriminés et de ceux qui ont faim. Les pieds dans la boue de la réalité et l’esprit dans le ciel de l’espoir."