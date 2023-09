Abordons les vrais sujets : Stromae, vu à Bruxelles, entame-t-il une nouvelle ère capillaire ?

Depuis que Stromae a annoncé l’annulation de sa tournée, les médias et ses fans s’enflamment à la moindre de ses apparitions publiques. Il y a quelques mois, notamment, toute la presse belge parlait de sa sortie en famille à Knokke. On n'ose pas imaginer si on l'avait aperçu allant aux toilettes ou achetant des croquettes pour chat. Cette fois-ci, c’est à Bruxelles qu’il a été vu. Il a récemment mangé au Terter, un bistrot vegan situé à Saint-Gilles. La gérante du restaurant, ne pouvant cacher son enthousiasme, lui a demandé un selfie et l’a posté sur les réseaux sociaux.

Bon alors, spoiler alert : même si ça peut paraître surprenant, Stromae doit lui aussi s’alimenter. Si on vous en parle aujourd’hui, ce n’est donc pas pour cette raison mais parce qu’un détail sur la photo a retenu notre attention de fins limiers du journalisme d'investigation. C’est la première fois qu’on aperçoit le chanteur depuis le mois d’avril, quand il était à la côte belge. À ce moment-là, rien n’avait changé, il avait toujours la même coupe et le même style. Mais désormais, on ne peut que remarquer ce qui semble être... un retour de ses cheveux courts (notez l'ondulation qui s'oppose aux cheveux tirés vers l'arrière).

Finie donc l’ère des longs cheveux de Stromae ? On se souvient du bruit qu'avaient fait lorsque des photos du Bruxellois avaient été postées sur la toile, en 2016 et en 2018, avec ses longs cheveux lisses. Puis en octobre 2021, quand il a fait son come-back avec son titre "Santé" et surtout en début 2022, avec "L’Enfer". De nombreuses personnes avaient eu leur mot à dire sur son look, étonnées par le côté androgyne du Maestro, avec ses tresses ou sa longue queue-de-cheval portée très haute.

Retrouvez notre podcast "L'Effet Stromae", qui décrypte les étapes du succès phénoménal du chanteur.