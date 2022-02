Aborder l’immigration italienne à travers un regard féminin, "un angle inédit"

Lorsqu’on évoque l’immigration italienne vers la Belgique, il est toujours question des hommes venus travailler à la mine pour remédier à notre manque de main-d’œuvre. Pourtant, ceux-ci avaient des femmes, des enfants, qui les ont accompagnés ou rejoints. Pourquoi cette invisibilisation, à votre avis ? A-t-on pensé que leur présence était "anodine" au regard de l’histoire ?

Complètement ! A leur arrivée, ces femmes ne prenaient pas leur place dans l’espace public. Trop souvent, celles qui travaillaient donnaient "leur quinzaine" à leurs maris. Quant à celles qui ne travaillaient pas – certains hommes considéraient qu’une épouse ramenant un salaire était un signe de déchéance – elles étaient reléguées à la sphère domestique. La barrière de la langue a également contribué à les maintenir dans une forme d’isolement. Plusieurs des participantes ne parlaient pas le français alors qu’elles ont passé deux tiers de leur vie en Belgique. A l’époque, dans les usines où elles ont usé leurs bras, on travaillait entre Italiennes. Certaines s’y sont toutefois affirmées pour obtenir des conditions de travail plus dignes pour elles et leurs collègues, en devenant déléguées syndicales notamment.

On remarque également que la figure maternelle se chargeait de maintenir les traditions. Étonnamment, les mères entravaient parfois l’épanouissement de leurs filles en refusant qu’elles poursuivent des études au-delà de l’obligation scolaire. L’éducation était également conditionnée par la religion et donc extrêmement genrée. Cette vision "vertueuse" de l’organisation familiale n’a pas favorisé l’émancipation des filles. Mais petit à petit, les filles issues de l’immigration italienne ont affirmé leur volonté d’être respectées, de devenir l’égale de leur frère, de ne plus dépendre de "l’homme" et, donc, de se libérer d’un carcan devenu obsolète.

Chaque femme qui témoigne le fait au travers d’un objet qui lui tient à cœur. On entre ainsi dans l’intime de son histoire, c’était votre idée ?

Il s’agit d’une méthode d’animation qui favorise l’émergence. L’objet fait remonter les souvenirs à la surface, il est aussi la trace concrète d’une réalité. A travers l’objet qu’elles ont choisi de présenter, ces "Commare" ont partagé un morceau de leur vie ou un trait de leur personnalité. La valise avec laquelle l’une a fait le voyage, le verre sur pied qu’une autre a contribué à fabriquer ou la pomme de terre qui a la saveur des premières frites ont offert au projet une touche poétique. Ces objets sont souvent chargés d’une symbolique très forte et c’est souvent avec fierté, émotion ou nostalgie qu’elles les présentaient au groupe. Enfin, ces objets pourront être des "accroches" pour un futur projet théâtral, qui est au stade embryonnaire aujourd’hui.

Il est beaucoup question, dans ces témoignages, des rapports ambigus qu’elles entretiennent avec leur pays d’origine, du sentiment de n’être ni d’ici ni de là-bas. Cela résonne très fort avec tous les discours des personnes, et notamment des jeunes, issues de l’immigration qui parlent…

Évidemment, le déracinement, ça laisse des traces sur plusieurs générations ! Entre la nostalgie et l’amertume, les cœurs balancent. Nostalgie d’un village, d’un ciel bleu, d’une famille, d’un ancrage auxquels on renonce lorsqu’on fait le choix de tout quitter pour un ailleurs. Amertume d’un accueil qui ne fut pas à la hauteur des espérances, d’un rejet teinté de racisme, de conditions de vie au départ très rudimentaires… Et puis, la déception fut parfois profonde lorsque, de retour sur leurs terres, elles ont constaté qu’on ne les attendait plus et que leur "monde italien" n’est pas resté figé ou, au contraire, continue à prôner un patriarcat duquel elles ont peiné à s’émanciper. Il faut une sacrée force de caractère pour se réinventer une identité. Et c’est le lot de toute personne issue de l’immigration, toutes origines confondues.

Ce livre est un magnifique femmage à l’histoire de toutes celles qui sont "restées dans l’ombre". L’objectif de ce livre est-il d’aller plus loin que cela ?

Tout d’abord, il nous a paru essentiel et urgent de fabriquer des traces du passage de ces femmes venues d’ailleurs et de les soutenir dans ce travail de réhabilitation. Ensuite, comme je l’ai expliqué plus haut, nous aimerions poursuivre cette démarche à travers une expression créative dans l’espace public, à travers un projet théâtral qui demandera une réécriture collective de ces récits. Ce serait une belle façon d’offrir à ces témoignages une résonance auprès du public et de nourrir la réflexion sur la façon dont notre société accueille "l’autre" aujourd’hui. Ces "Commare" ont la volonté d’interroger notre rapport à l’étranger·ère et ont l’ambition de promouvoir la diversité culturelle et la solidarité. En somme, elles espèrent faire sauter les verrous d’une porte qui s’est fermée au grand désespoir de celles et ceux qui espèrent trouver chez nous un endroit où implanter leurs nouvelles racines. Pour les "Commare", c’est une évidence : on est toujours l’étranger de quelqu’un.

Les filles de la Destinée. Paroles de "Commare" de Mons et du Borinage, P.A.C. Mons Borinage.