Abonnement à la salle de sport : Noha, 16 ans, a-t-il fait une bêtise en signant le contrat ?

Sébastien est un fervent téléspectateur de l’émission " On n’est pas des pigeons ". Il nous envoie un courriel pour nous avouer que son fils Noha, 16 ans, a fait une bêtise : il a signé un contrat de plus ou moins 30 euros par mois durant un an dans une salle de sport. Et Noha a fait ça tout seul comme un grand sans l’avis de ses parents !