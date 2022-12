"Abolissons Noël !" : au Japon, le "collectif des moches" s’insurge contre la "mièvrerie annuelle"

Les traditions de Noël sont bien différentes en fonction du pays ou l’on vit. Au Japon, la fête chrétienne a pris une dimension particulière.

Le 25 décembre, l’archipel ne célèbre pas la naissance du Christ… mais l’amour.

Je suis amoureuse du Père Noël

Pour les Japonais, Noël est le jour la plus romantique de l’année. Dans un pays qui compte à peine 1 à 2% de chrétiens, la Nativité est vue et vécue comme le Jour des amoureux, à l’égal de la Saint-Valentin. On doit ce glissement à deux chansons à succès du début des années 80.

"Koibito ga Santa Claus" / "Je suis amoureuse du Père Noël": une ballade de Yumi Matsutoya.

Et… "Last Christmas" de Wham ! (George Michael avait une cote incroyable auprès de la gent féminine).