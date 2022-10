Abolir les pénalités de retard : le nouveau pari des bibliothèques pour attirer les lecteurs

Cette approche a déjà porté ses fruits dans de nombreuses villes américaines, comme Nashville, Chicago, Dallas, San Francisco et plus récemment New York. Les bibliothèques publiques de la Grosse Pomme ont annoncé en octobre qu’elles supprimaient les pénalités de retard infligées à leurs visiteurs, mettant ainsi fin à un système vieux de plusieurs siècles. Objectif : faire revenir les livres et les gens dans les quelque 200 succursales de la New York City Library, ainsi que dans les centres de recherche de la ville.

Et ça a marché. Plus de 21.000 livres perdus ou empruntés de façon très, très prolongée ont retrouvé les rayons des bibliothèques de Manhattan, de Staten Island et du Bronx, selon le New York Times. Certains étaient si vieux qu’ils ne figuraient plus dans le système de gestion des bibliothèques.

La tendance est également à l’abolition des pénalités de retard en bibliothèques au Québec et au Royaume-Uni. En France, le phénomène est plus variable. La ville de Lyon a abrogé le système des pénalités en 2012, au profit d’un système de frais de dossiers forfaitaires. Le lecteur en faute ne paie aucun frais du 1er au 14e jour de retard, mais il devra s’acquitter de 2 euros du 15e au 27e jour de retard. A cela s’ajoutent 3 euros supplémentaires à partir du 28e jour. Certaines catégories d’usagers sont exonérées du paiement des frais de dossiers, comme les jeunes de moins de 11 ans.