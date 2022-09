Abolir le changement d’heure, un réel impact sur nos factures d’énergie ? " Oui, mais… "

Mais si toutefois la Commission européenne décidait un jour d’abolir le changement d’heure, il faudrait, si l’on suit la réflexion de la chercheuse, régler nos horloges à l’heure d’hiver. Tout le contraire de ce que la Belgique déclarait vouloir faire en 2007 déjà. "Dans les années 90, le Portugal qui a une heure de décalage avec l’Espagne a essayé de se calquer sur l’heure espagnole. Ils se sont retrouvés dans la même situation que la nôtre si nous étions à l’heure d’été toute l’année. Ils ont tenu quatre ans. Ils trouvaient la situation ingérable et ont constaté que les élèves étaient plus fatigués en classe, et que le nombre d’accidents de la route avait augmenté. Ce ne serait donc pas tenable chez nous non plus, d’autant plus que le soleil se lève plus tôt au Portugal qu’en Belgique. Garder l’heure d’été toute l’année serait une grosse erreur."

Quoiqu’il en soit, la Belgique ne pourra pas prendre cette décision seule. "Cela relève d’une directive européenne."