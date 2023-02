Abigail est borderline : "J'ai l'impression d'avoir un démon en moi"

"Vous avez un trouble borderline de la personnalité." Après des années de dépression, une tentative de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique, Abigail obtient une explication à sa souffrance psychique : elle a un trouble psychiatrique. "C’était à la fois un choc et un soulagement : c’est comme si on m’expliquait enfin ma personnalité et que je comprenais ce que je vivais depuis toujours."

Le trouble borderline (ou "état limite") est un trouble psychiatrique qui se caractérise par neuf critères bien précis : peur de l’abandon, relations instables, image de soi fluctuante, rapides changements d’humeur, comportements impulsifs et dangereux, comportements autodestructeurs ou suicidaires, sentiment de vide permanent, problème de gestion de la colère, pensées paranoïaques. Il faut présenter au moins cinq de ces neuf critères, de façon récurrente, pour qu’un psychiatre puisse poser le diagnostic. "Moi, j’ai les neuf", sourit ironiquement Abigail. "Ça rend ma vie sociale très compliquée. C'est comme s’il y avait un démon en moi, que je dois contrôler en permanence."

Comme la plupart des maladies psychiatriques, le trouble borderline ne se soigne pas mais on peut vivre avec, grâce à un accompagnement régulier d’un psychiatre, de thérapies de groupe et de médicaments adaptés. Abigail est suivie depuis deux ans, elle se considère comme stabilisée et a décidé de consacrer son énergie à sortir les troubles psychiatriques de la honte.

"Il y a plein de préjugés sur la santé mentale et l’hôpital psychiatrique. Je veux montrer qu’il n’y a pas de honte à avoir, que ça peut arriver à n’importe qui et qu’on peut en discuter ouvertement."

