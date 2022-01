Aberdeen, Sam Outlaw et la "SoCal Country"

Aberdeen, Dakota du Sud, une escale sur la terre ancestrale des Sioux. Troisième ville la plus peuplée de l’État doit sa création et sa prospérité grâce à l’arrivée du chemin de fer. Fondée en 1881, elle doit son nom au directeur de la compagnie ferroviaire originaire d’Aberdeen en Écosse.

Ce fut à Aberdeen que fut ouvert le premier motel Super 8, une chaîne d’hôtel qui va connaître un large succès et pas qu’aux États-Unis, s’implantant ainsi en Chine, en Allemagne, et même en Turquie, Super 8 reste fidèle à son image, une bonne chambre à un prix économique ! En 1974, la chambre vous coûtait moins de 9 dollars. Parmi les résidents célèbres, l’auteur Lyman Frank Baum, partit de New York pour s’établir dans le Dakota du Sud, son nom est inconnu, mais son œuvre reste dans les mémoires des petits et grands enfants : ''Le Magicien d’Oz''.

Aberdeen, c’est aussi la ville de Kurt Cobain, qui a repris le fameux "Come As You Are" au bas de ses panneaux de bienvenue…