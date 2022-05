Abeilles et autres pollinisateurs, indispensables pour la biodiversité ! Participez aux différentes actions proposées par Adalia2.0

Coordonné par l’asbl Adalia 2.0, basée à Namur et la Wallonie, la Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs a lieu chaque année en mai. Cette campagne a donc pour objectif d’éveiller petits et grands au rôle fascinant et fondamental joué par les pollinisateurs dans notre environnement. Comme nous le confirme Alice Gaillard de l’asbl Adalia 2.0