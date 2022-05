Abeilles et autres pollinisateurs : il est temps d’agir !

Indépendamment de cette Quinzaine, tout un chacun peut agir à son niveau et favoriser la biodiversité dans son jardin. Et ce sont souvent des gestes simples : cultiver de manière naturelle en évitant les pesticides et autres herbicides, laisser plus de place aux fleurs, même au coeur de votre potager, éviter de tondre trop souvent et laissez une partie de votre pelouse sans la tondre !

Alors à vos semis de graines de fleurs, fruits et légumes et laissez donc la tondeuse au garage !

Ce peut être aussi l’occasion de mettre fin à certaines coupes "sauvages" le long des routes et chemins et pour les agriculteurs d’enfin oublier les usages des herbicides, comme c’est encore trop souvent le cas.