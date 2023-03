Abdulaye, qui a travaillé jour et nuit dans un hôpital de Nivelles pendant la pandémie, risque d'être expulsé de Belgique

Abdoulaye Dieme est arrivé en Belgique il y a cinq ans. Après avoir fui le Sénégal, il introduit une demande d’asile à l’office des étrangers, qui lui permet d’accéder au marché du travail et de suivre une formation comme technicien de surface en milieu hospitalier.

En juin 2020, Abdoulaye intègre l’équipe d’entretien de l’hôpital Jolimont de Nivelles pendant la pandémie de Covid-19, où il travaillera jour et nuit comme technicien de surface.

Après trois ans de bons et loyaux services, il est pourtant aujourd’hui menacé d’expulsion du territoire belge, il n’a plus de permis de travail et se retrouve donc sans aucune source de revenus. Une décision qui ne manquera pas de faire réagir ses nombreux collègues, qui se mobilisent pour contester cette décision qu’ils perçoivent toutes et tous comme une incompréhensible injustice.

En quelques jours, une pétition pour soutenir Abdoulaye a d’ailleurs déjà obtenu plus de 3500 signatures.

La direction du Groupe Jolimont appuie la démarche des syndicats et du personnel de l’hôpital, en rédigeant notamment une promesse de réembauche pour leur employé qu’ils ont dû licencier à contrecœur. La préparation d’une procédure dite "9bis", de régularisation sur base du travail est en cours.