Abdoulaye, chef d’entreprise malgré lui : "Pourquoi jeter quand on peut réparer ?"

Au départ, chef d’entreprise n’était pas la vocation d’Abdoulaye Bah. Son parcours de vie et ses convictions ont forcé le destin. "Tout ce que je voulais, était de changer les mentalités, sensibiliser les gens et avoir un impact positif sur l’environnement. Je me suis rendu compte que pour le faire, il fallait créer ma société", explique le jeune entrepreneur. Il est le fondateur de "Just Electronic", une start-up qui répare des appareils électroniques et revend également des appareils reconditionnés dans sa boutique située au pied du grand escalier dans la gare de Bruxelles-Central.

Abdoulaye a grandi à Conakry, en Guinée. Les déchets électroniques, exportés par les pays industrialisés, faisaient partie de son environnement lorsqu’il était enfant. Il se souvient : "Dans ma jeunesse, on jouait au foot dans des décharges d’appareillages électroniques, sans se soucier des dangers pour notre santé." À 16 ans, il débarque seul en Belgique en tant que MENA (mineur étranger non accompagné). Volontaire et débrouillard, il fait preuve d’une grande capacité d’adaptation. "En Afrique, la coutume n’est pas d’aller vers les gens pour leur demander un service, alors qu’ici en Europe, si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. C’est ce que j’ai fait et je suis tombé sur des personnes bienveillantes", explique-t-il.

La réparation : d’une passion à un métier

Abdoulaye avait "hyper envie d’étudier". Le problème, c’est que sans titre de séjour, c’est vraiment compliqué. Le jeune homme entreprend de longues démarches et obtient finalement ses papiers après 5 ans d’attente. Il voulait devenir comptable, mais c’est finalement dans le secteur de l’informatique qu’il se révèle et découvre sa nouvelle passion. Il se forme en tant qu’administrateur réseaux et systèmes. "J’ai appris à démonter des ordinateurs et déceler s’il y avait un problème", explique-t-il. Des études qui lui collent à la peau. Enfant déjà, il adorait bricoler. Il se souvient : "Quand un appareil tombait en panne dans ma famille, c’est moi qu’on appelait. J’aimais ça. Je détestais l’idée de jeter, je voulais réparer, trouver des solutions pour pouvoir réutiliser ce qui était défectueux."

À côté de ses études, le jeune étudiant est engagé dans une grande entreprise spécialisée dans la logistique liée au commerce en ligne. Son travail consistait à traiter et gérer les commandes en e-commerce. Il observait énormément de " retours clients " et se désolait de l’ampleur des déchets que cela générait. "Les clients achetaient des appareils et ensuite n’en voulaient plus pour Y ou X raison. Comme cela coûte très cher de les renvoyer aux vendeurs situés à l’étranger, ces appareils arrivaient dans nos entrepôts et terminaient dans les déchetteries", dit-il. Une aberration pour le jeune guinéen qui, plus jeune, a été confronté aux dérives de la surconsommation dans son pays d’origine.

"J’ai directement fait le lien avec la Guinée. Là-bas, beaucoup de villageois sont malades à cause de la poussière en raison de l’extraction de matières premières. Les lacs sont pollués. Cela engendre des migrations vers les grandes villes qui ne sont pas toujours adaptées. Certains risquent leur vie pour venir jusqu’en Europe", explique Abdoulaye. Il ajoute : "On n’a pas besoin d’extraire tout le temps des matières premières, qui par ailleurs ne sont pas illimitées, alors que tant d’appareils finissent dans les décharges et pourraient être réutilisés." C’est face à ce constat que lui est venue l’idée de créer sa start-up.

Épanouissement et déploiement

"Cette entreprise, c’est le parcours de ma vie, je me reconnais vraiment dans ce projet", dit-il en souriant. Il a pu compter sur le soutien d’un incubateur d’entreprises et a obtenu des aides de la Région bruxelloise pour lancer son premier magasin/atelier. Le jeune chef d’entreprise espère à l’avenir ouvrir d’autres magasins ailleurs en Belgique et pourquoi pas dans le Benelux. Chaque matin, il est heureux d’aller travailler : "Je vois que j’ai un impact en proposant une alternative de consommation au neuf. Quand les clients viennent dans le magasin, ils sont positifs par rapport au projet." Lui qui tenait à rendre service à son pays d’origine et au pays qui l’a accueilli se sent vraiment utile aujourd’hui.