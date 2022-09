"Abdication au ralenti", "transition tacite": le Prince Charles s’est-il rapproché du trône lors du jubilé de platine d’Elizabeth ?

À l’occasion du jubilé de platine (70 ans de règne !) de la reine Elizabeth II, l’historien Francis Balace, spécialiste des monarchies, s’interrogeait sur la succession au trône.

"Cette célébration du jubilé de platine de la reine Elisabeth II est-elle l’occasion de fêter une reine qui est là depuis 70 ans ou de dire au revoir à une reine qui va bientôt partir ?" demandait-il.

La question résume l’état d’esprit qui a imprégné les quatre jours de festivité. Pour des raisons de santé, la reine a dû rester en retrait, même si elle a réussi à briller dans une vidéo humoristique avec l’Ours Paddington).

Ce n’est pas la première fois. Le prince Charles la représente de plus en plus souvent. "De la manière la plus britannique qui soit – non déclarée, non écrite et non dite – la transition a commencé " écrit le "royal correspondent" de la BBC.

Le 11 mai dernier, Ed Owens, un historien, résumait dans le Guardian : "Expect to see more of Prince Charles. This is a slow-motion abdication", une "abdication au ralenti". C’était le lendemain du fameux discours du trône, discours écrit par le gouvernement mais habituellement lu par la reine devant la Chambre des Lords. Cette année, la reine était empêchée, pour des raisons de santé. Le Prince Charles l’a remplacée.