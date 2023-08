Abdi pour le record d’Europe, l’incertitude Thiam : 23 Belges annoncés au Mémorial Van Damme

Ils seront 23 Belges à profiter de la toute nouvelle piste du stade roi Baudouin lors de la 47e édition du Mémorial Ivo Van Damme, le 8 septembre prochain.



C’est une bonne partie de la délégation belge pour les Mondiaux de Budapest qui enchaînera avec le traditionnel rendez-vous bruxellois de fin de saison. Des courses ont même été ajoutées au programme du meeting dirigé par Kim Gevaert.



Les héritières de la meilleure sprinteuse belge de l’histoire seront de la partie avec Rani Rosius sur 100 m et la championne d’Europe espoirs Delphine Nkansa sur 200 m.



Les Belgian Cheetahs et les Belgian Tornados seront une nouvelle fois à l’honneur avec pas moins de 13 spécialistes du 400 m sélectionnés pour le Van Damme. Cynthia Bolingo, Camille Laus, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Dylan Borlée, Kévin Borlée, Alexander Doom, Florent Mabille, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden et Julien Watrin ont obtenu un couloir dans un des quatre tours de piste au menu. Hanne Claes s’alignera, elle, sur 400 m haies.



Le trio Ruben Verheyden-Ismael Debjani-Jochem Vermeulen devrait bénéficier d’un 2000 m ultra-rapide puisque le Norvégien Jakob Ingebrigsten a annoncé son intention de s’attaquer au record du monde de la distance. Elise Vanderelst sera au départ du 1500 m chez les dames.



Noor Vidts, qui portera les espoirs belges lors de l’heptathlon hongrois, participera au concours de saut en longueur. Ben Broeders défiera son partenaire d’entraînement Mondo Duplantis à la perche. Et Nafi Thiam – si elle est débarrassée de ses soucis au tendon d’Achille – s’alignera en hauteur.



Bashir Abdi, qui a fait l’impasse sur les mondiaux, espère une nouvelle fois briller sur la piste bruxelloise. Il vise tout simplement le record d’Europe du 10.000 m de Mo Farah.



Comme souvent le meeting bruxellois va faire la part belle aux Belges. Une participation à une épreuve de Diamond League bienvenue dans la course au ranking à moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris.