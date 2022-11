Abbaye Notre-Dame du Vivier : le parking de la discorde

C'est un édifice somptueux, à quelques kilomètres du centre-ville de Namur, qui renait peu à peu de ses cendres sous l'impulsion de ses nouveaux propriétaires, la famille Bouvier. L'Abbaye Notre-Dame du Vivier, nichée en plein cœur de la forêt domaniale de Marches-les-Dames et dont les premières mentions remontent au XIIème siècle, n'a en effet pas été épargnée par les affres du Temps : toitures vétustes, façades défraichies et maçonneries décrépies. Afin de lui rendre tout son éclat et pouvoir en exploiter davantage le potentiel économique – location de gites, restaurant et organisation d'évènements – les Bouvier ont introduit une demande de permis à l'enquête publique jusqu'au lundi 21 novembre. Demande qui porte sur une rénovation générale des bâtiments ainsi que sur la création d'un parking d'environ 120 places sur un terrain boisé. Ce dernier point fâche l'association Ramur qui y voit une atteinte à l'environnement et appelle les auteurs du projet à revoir leur copie. Entretien croisé avec Geoffroy Bouvier et Marcel Guillaume, respectivement propriétaire de l'abbaye et porte-parole de Ramur, qui, s'il n'aura pas permis de dégager une position commune, n'en reste pas moins remarquable de courtoisie et d'écoute mutuelle.

Pourquoi vouloir construire un parking dans le cadre verdoyant de l'abbaye ?

G.B. La demande qui a été introduite est une demande de changement d'affectation de l'abbaye qui est classé comme monument exceptionnel de Wallonie, ce projet vise à y développer un centre culturel et touristique doublé d'une offre horeca, mais également un centre de business ou encore des salles de conférence. La viabilité d'un projet comme celui-ci dépend de sa fréquentation et de sa qualité d'accueil, de ses infrastructures. Nous ne sommes pas à Pairi Daiza ni à Disneyland où on trouve des parkings de plusieurs milliers de places, nous sommes dans un petit projet qui doit permettre l'accueil des personnes qui feront vivre ce bâtiment. C'est indispensable car nous ne disposons que d'une quarantaine de places et il est impossible, en l'état actuel, d'avoir une activité économique cohérente. Ce n'est pas de gaité de cœur que l'on construit un parking, personne n'est amoureux d'un parking, mais c'est une condition sine qua non d'exploitation.

Le terrain choisi est situé à l'écart, de l'autre côté d'une route que les futurs visiteurs devront donc traverser, pourquoi avoir choisi cet emplacement ?

G.B. C'est une zone qui, historiquement, était une zone de terre de l'abbaye mais qui s'est reboisée avec le temps, probablement au cours du XXème siècle. Nous avons jeté notre dévolu sur ce terrain car son accessibilité était beaucoup plus aisée que le site même de l'abbaye qui est entravé par une entrée extrêmement étroite d'un côté, et, de l'autre côté, par une entrée qui se situe dans un virage rendant impossible l'accès sans mettre en danger les piétons.