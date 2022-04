Abbaye en Scène, un événement musical 100% belge à vivre en famille ou entre amis à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Vous souhaiteriez passer un bon moment musical en famille ou entre amis ? Le 5 juin, l’Abbaye de Villers organise la 1ère édition d’Abbaye en Scène, un événement musical 100% belge avec la présence de différents artistes confirmés ou émergents. Saule, Rori, Los Pepes, Doria d, DELTA… Et d’autres se produiront sur 4 scènes installées à différents endroits du site majestueux qu’est l’Abbaye de Villers-la-Ville ! Vous aurez donc également tout le loisir de découvrir ces lieux emblématiques : la nef abbatiale, la cour d’honneur, le bâtiment des convers et l’hôtellerie-brasserie.

En 2020, l’Abbaye avait organisé les Estivales, une série de 40 concerts étalés sur 2 mois traduisant la volonté de soutenir les artistes et le secteur musical belge. Ce qu’elle confirme aujourd’hui avec Abbaye en Scène ! De plus, notons la présence de Cindy Barate, une artiste de chant signé, qui rendra le concert accessible aux sourds et malentendants.

Infos pratiques :

Dimanche 5 juin 2022 de 15h à 23h (veille du lundi de Pentecôte)

Tarif : 30 €, de 6 à 18 ans : 15 €, – de 6 ans : gratuit

Accès et emplacement réservé pmr.

Possibilité d’amener sa chaise pliable.- Petite restauration : food trucks et bars.

Contact : info@villers.be – 071/880.980