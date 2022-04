Abbaye de Villers-la-Ville : visite de ce décor d’exception

On connaît tous l’Abbaye de Villers-la-Ville, mais est-ce qu’on est tous déjà "entrés" dans ce décor d’exception ?

Plantée tout au bout du Brabant wallon, l’abbaye cistercienne a été fondée en 1146. Au 13e siècle, c’est la gloire, la prospérité et l’influence majeure, les moines grouillent et le domaine s’étend sur 10.000 hectares. Au 18e siècle, après quelques avanies, c’est la Remontada, signée par de nouvelles édifications prestigieuses – mais la Révolution française passe par là et laisse tout en très triste état. Qu’importe : les ruines sont romantiques en diable, et aujourd’hui, elles sont consolidées et restaurées avec passion. 900 ans d’histoire à visiter sans plus attendre.