Abbaye de Floreffe : un patrimoine exceptionnel vieux de 900 ans

"Contrairement à d’autres abbayes qui s’installent dans la forêt, à l’abri des regards, ici on voulait être visible. C’était la volonté de Saint-Norbert et des comtes de Namur. Au fil du temps, chaque père abbé a construit son palais afin de témoigner de sa puissance et c’est ce qui donne cet ensemble, autour de la cour d’honneur. Ça ressemble d’avantage à un château qu’à un site monacal", sourit l’ancien journaliste.