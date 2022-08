Abbaye d’Aulne : succès pour les "Scottish Days"

Depuis ce samedi matin, le site de la ferme de l’Abbaye d’Aulne s’est mis à l’heure écossaise. Des milliers d’amoureux de la culture écossaise mais aussi de curieux s’y sont donné rendez-vous tout ce week-end. Ce sont les "Scottish Days", un concept repris il y a 3 mois à peine par Thomas Lallemand et sa société événementielle : "L’objectif est de proposer aux visiteurs une immersion totale dans tout ce qui fait l’Ecosse. L’idée c’est de permettre à tous les visiteurs de plonger dès l’entrée sur le site dans l’ambiance écossaise. Il y a des mariages clandestins qui sont proposés, des musiques traditionnelles, des jeux traditionnels, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut venir en famille, les plus petits pourront jouer et les plus grands déguster un whisky au son des cornemuses. Je pense que le concept plaît quand je vois la foule qui se presse à l’entrée depuis ce samedi matin."

Musiques, danses, jeux de force, donc mais aussi dégustation de saumon, de whiskies sont au programme et puis il y a aussi le "village" avec notamment ses stands tenus par des clans. L’occasion de discuter, de découvrir. Lionel Wansart fait partie du clan des "MacKinnon" : "C’est d’ailleurs pour cette raison, cette appartenance au clan, que je porte le kilt traditionnel. Je suis en fait tomber amoureux du pays, de ses paysages mais aussi de cette culture. C’est en quelque sorte une 2e famille pour moi. On se retrouve pour des soirées, des festivals, etc."

Carol Longatte a des origines écossaises ; venir ici s’imposait :"Mon grand-père était écossais et tout ce qui touche à ce pays me fait vibrer. C’est un peuple rempli de traditions et d’histoire. Pour moi venir ici écouter cette musique et participer à des jeux traditionnels est important."

Les "Sscottish Days", c’est jusqu’à ce lundi soir sur le site de la ferme de l’Abbaye d’Aulne.