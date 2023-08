Abbaye d’Aulne : "Scène-sur-Sambre" mise sur un public jeune

"Scène-sur-Sambre", c’est parti pour 3 jours dès ce vendredi 17 heures jusqu’à dimanche soir. Le festival est, depuis cette année, entièrement géré par l’équipe du "Ronquières Festival". Une équipe qui a décidé de recentrer sa programmation sur un public plus jeune – 15-25 ans – avec une affiche résolument hip/hop et rap. Une trentaine d’artistes dont Gims, Gazo, The Magician, Dadju, Bon Entendeur ou encore le local Kid Noize sont à l’affiche pour ne citer qu’eux.

Quelques nouveautés à retenir pour cette édition 2023. Sur le site, une scène électro permanente, située à l’entrée du site, sera chargée de maintenir l’ambiance entre les différents concerts mais aussi pendant. A l’extérieur, la capacité du camping a été augmentée et pourra accueillir 1500 festivaliers.

Et puis une attention particulière a été portée à la mobilité. Une zone exclusivement réservée au " kiss and ride " des nombreux " parents-taxi " sera située sur le nouveau parking du site et permettra d’éviter les bouchons devant l’entrée du festival. Et puis surtout, cette année, un second itinéraire sera ouvert pour quitter le site. Il sera possible cette fois de se diriger vers Landelies et Montigny-le-Tilleul.

Toutes les infos pratiques et le détail de la programmation sont à découvrir sur le site du festival. Festival pour lequel il reste encore des places pour les 3 jours.