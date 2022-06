ABBA en hologramme : comment leur concert va révolutionner l'industrie musicale

Pour Bruno Tummers, il n'y a donc pas de doute, ce concert d'ABBA représente les lives du futur.

Dans les prochaines années, cette technologie, qui entretient la vie éternelle du célèbre groupe d'euro disco, devrait encore se développer pour pouvoir être accueillie dans n'importe quelle salle. Et pourrait permettre de ressusciter les superstars de l'histoire de la musique.

"Tous les artistes et ayants-droits voudront plonger sur cette technologie qui leur permettra de faire perdurer leur musique" prédit le chroniqueur.

Imaginez un jour pouvoir assister aux concerts des Beatles, des Rolling Stones, de Michael Jackson ou même d'Édith Piaf, Michel Berger ou Johnny Hallyday du temps de leur splendeur.

Des années 70 aux années 2020 encore une fois, on pourra dire Thank you for the Music à ABBA.