ABBA débarque à Waterloo pour une exposition inédite dès la rentrée 2023

Une exposition dédiée au groupe suédois ABBA débarquera au Domaine de la bataille de Waterloo 1815 dès le 29 septembre 2023, ont annoncé vendredi les organisateurs de l’événement.

L’exposition a été imaginée pour "célébrer les 50 ans de la chanson 'Waterloo', qui a permis à ABBA de remporter le concours Eurovision et de réaliser ensuite la formidable carrière qu’on leur connaît".

"ABBA 1974-2024 : From Waterloo to the world" promet une "immersion totale dans l’univers musical et visuel du groupe". Les visiteurs découvriront cinq espaces thématiques, qui retraceront les étapes les plus importantes de la carrière d’Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad depuis leurs débuts, avant même qu’ils ne forment le groupe emblématique. Paillettes et pantalons patte d’éléphant, les costumes des quatre stars suédoises ont émerveillé petits et grands. "Ces habits seront à l’honneur dans l’exposition puisque le styliste et artiste suisse Richard Gyver mettra à disposition une vingtaine de ses créations. Des répliques à l’identique des tenues de scène portées par ABBA", ont précisé les organisateurs.

En plus des tenues iconiques, les fans pourront découvrir des objets prêtés par des collectionneurs venus des quatre coins du monde, parmi lesquels des accessoires, trophées, disques d’or et affiches.