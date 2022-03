ABBA, Beegees, Carpenter : ces artistes inavouables

Qu’ont en commun The Bee Gees , ABBA et The Carpenter ? Ils ont vendu des millions d’albums, ce sont des poids lourds de la pop sucrée des années 70, les rois du hit-parade...

Mais ces différents groupes sont aussi " tristement " célèbres pour leur manque de bons goûts pour la mode et ils étaient souvent considérés comme des ringards aux yeux du rock et de plusieurs critiques musicaux. Les stars de la pop sucrée étaient aux antipodes des groupes de rock et ne méritaient aucun respect de leur part… Avec un mode de vie loin du " sex and drugs and rock’n’roll ", leurs sons étaient trop propres…

Ces trois groupes connaissent des trajectoires communes dans les années 1970.