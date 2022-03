Abattoirs d'Anderlecht: bientôt un programme public d'aménagement sur une partie du site

Le gouvernement bruxellois a donné son accord de principe pour le l'élaboration d'un programme public de développement sur une partie du site des Abattoirs d'Anderlecht, ont annoncé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme Pascal Smet.

Ce site de 8 hectares connaît une métamorphose depuis plusieurs années, notamment via les fonds européens FEDER et l'action de la S.A.Abattoir. Le Foodmet et une ferme urbaine ont ainsi pu intégrer le paysage. Le projet Manufakture s'y ajoutera bientôt, avec l'objectif d'y aménager à terme une piscine à l'air libre en toiture.

Selon les deux membres du gouvernement régional, Abattoir s.a. reste propriétaire de la partie du site sur laquelle se situe notamment le Foodmet. La commune d'Anderlecht est encore propriétaire de l'autre partie du site, mais celle-ci sera bientôt transférée à l'échelon régional. Abattoir s.a. verra son bail emphytéotique prolongé jusque 2088 sur une partie de cette propriété transférée. La s.a. cédera l'ensemble de ses droits sur une parcelle longeant le canal, qui deviendra la pleine propriété de la Région.

Logements

La Société (régionale) d'Aménagement Urbain (SAU) assurera le développement de l'ensemble des terrains qui passeront à l'échelon régional. L'objectif consiste à ouvrir le lieu et à le rendre plus accessible aux Bruxellois(es), à lui donner une utilisation plus urbaine en y construisant notamment des logements publics dans le cadre d'une programmation mixte intégrant les développements économiques passés et futurs d'Abattoir s.a, ont indiqué MM. Vervoort et Smet.

Via la SAU, la Région travaillera à concrétiser ses ambitions en matière de création de logements et d'équipements, de maintien des activités urbaines de production, de promotion de la rénovation urbaine, de garantie d'accessibilité pour les usagers faibles et d'objectifs environnementaux et climatiques. La Région bruxelloise apportera une "contribution significative" au projet de rénovation de la Halle centrale.