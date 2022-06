Abattage sans étourdissement : fin des auditions au Parlement bruxellois, mais pas encore d’indication pour la suite du débat

La commission de l’Environnement du parlement bruxellois en a terminé mercredi avec les auditions organisées dans le contexte du dépôt de propositions d’ordonnances relatives à l’abattage sans étourdissement.

Ses membres décideront mercredi prochain quelle suite ils donneront à leurs débats et quel sort ils réserveront à court terme à l’examen, notamment, de la proposition d’ordonnance DéFI-Groen-Open Vld visant à imposer l’étourdissement préalable à l’abattage et à laquelle d’autres membres de la majorité (e.a. PS et Ecolo) ne souscrivent pas, en l’état.

Les dernières auditions ont été précédées de la remise d’une pétition accompagnée de 127.000 signatures réunies par le collectif citoyen pour la liberté de culte en faveur du maintien de la possibilité d’abattage rituel sans étourdissement.

En marge de la séance, le chef du groupe DéFI a toutefois mis en doute le soutien de 127.000 Bruxellois à cette demande. La plupart des signatures ont été opérées en ligne sans indication d’adresse précise. De plus, plusieurs signatures au sein de mêmes familles sont de la main d’une même personne, a-t-il indiqué, déplorant que l’authenticité des signatures n’ait pas été confirmée par un huissier.