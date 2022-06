Abattage sans étourdissement à Bruxelles : la commission de l’environnement a rejeté la proposition DéFI-Groen-Open Vld

Les députés n’ont pas suivi les avis et rapports très clairs

Gaia, association de défense des animaux indique dans un communiqué que ce résultat la "désole". ​"La Commission a donc voté CONTRE l’interdiction. Une nouvelle qui désole GAIA, bien entendu, mais aussi toutes les personnes qui ont montré leur indignation vis-à-vis du fait que des milliers d’animaux endurent des souffrances inutiles, et cela parfois pendant plusieurs minutes s’ils ne sont pas étourdis", ajoute Gaia.

"​Les membres de la Commission de l’Environnement et du Bien-être animal n’honorent donc pas les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour constitutionnelle belge et n’ont pas suivi les avis de différentes associations de vétérinaires ainsi que les rapports scientifiques qui sont très clairs : l’abattage sans étourdissement est inacceptable dans tous les cas du point de vue de bien-être animal."

Obtenir des avancées significatives

DéFI, à l’origine de la proposition, note pour sa part qu’il est "encore temps de faire prévaloir le bien-être animal et d’en faire une cause cardinale lors du prochain vote de l’ensemble des députés en séance plénière. Pour DéFI, il était primordial d’avoir des auditions relatives à la proposition d’ordonnance portant sur l’abattage avec étourdissement (réversible) et que ces dernières se soient tenues dans un climat serein. Lors des auditions, beaucoup d’informations ont été émises et ont mené à l’écriture de certains amendements au texte initial, dont l’utilisation provisoire de l’étourdissement de soulagement (post-cut stunning) pour les bovins de plus de 12 mois jusqu’à ce qu’une méthode permettant de procéder à un étourdissement préalable et réversible pour les bovins soit pratiquement applicable, ou encore un système d’étiquetage spécifique des produits carnés."

"Il est important de rappeler que le débat relatif à l’obligation de l’étourdissement avant l’abattage animal ne porte en aucun cas sur la religion, ni sur l’interdiction de l’abattage rituel et de l’alimentation halal ou casher. Par ailleurs, les décisions de la Cour de Justice européenne et de la Cour constitutionnelle confirment que l’interdiction d’abattage sans étourdissement n’est pas contraire à la liberté de culte. De plus, il est primordial de souligner qu’il existe un consensus scientifique sur le fait qu’un animal non étourdi souffre beaucoup plus. Ce texte n’a qu’une seule vocation : obtenir des avancées significatives en termes de bien-être animal lors de l’abattage."