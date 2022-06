Abattage rituel: un bon compromis ?

Manu, un auditeur de Fosses-la-Ville, en province de Namur, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On mélange bien-être animal, élections et religion. Je suis vétérinaire et je peux voir dire qu’étourdir après avoir égorgé, c’est idiot. Le but d’étourdir est d’éviter le stress et la souffrance au moment de l’abattage. Étourdir après, dans la seconde, c’est impossible, l’animal va se débattre. En théorie comme en pratique, c’est complètement inutile. Étourdir après, c’est comme utiliser du papier WC après avoir remis son slip, ça ne fonctionne pas."