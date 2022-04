Abandon surprise, score historique, désillusion : retour en images sur la présidentielle française 2022

Avec respectivement 4,8% des voix pour Valérie Pécresse et 1,8% pour Anne Hidalgo, les Républicains et le Parti socialiste ont réalisé les plus faibles scores de leur histoire lors du premier tour du 10 avril.

Une claque pour ces deux partis traditionnels de la Ve République qui cherchent maintenant à se restructurer à l'approche des élections législatives de juin.