"Les animaux sont des compagnons géniaux. Ils nous procurent tellement d’amour lorsque l’on prend soin d’eux", déclare Christian Burgess, défenseur de l’Union Saint-Gilloise. "Plutôt qu’acheter un animal, optez pour l’adoption d’un animal en refuge. Adopter un animal, c’est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. J’encourage tout le monde à adopter un animal. "

Parmi les races de chiens les plus présentes au sein des refuges, on retrouve l’American Staffordshire et le Berger malinois, de grands chiens qui doivent bénéficier d’une éducation sérieuse et adaptée à leurs besoins."Les animaux ne sont pas des jouets. Ce sont des êtres vivants qui demandent une attention régulière, il faut en être conscient au moment de l’adoption", conclut Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois du bien-être animal.