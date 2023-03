Abandon chez nous du port du masque obligatoire dans les hôpitaux et autres pharmacies

Les experts scientifiques proposent de revoir le port du masque non plus selon la circulation de l’unique Covid-19 mais en fonction de toutes maladies respiratoires qui circulent dans la population. Avec des niveaux en fonction de la saison, de la présence de symptômes respiratoires (toux, rhume…) et de l’immunité de la personne. Pour eux, le masque dans les lieux de soin de santé reste le meilleur rempart contre toutes les infections respiratoires en particulier ceux dont la morbidité et la mortalité sont les plus importantes. L’infectiologue et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid, Yves Van Laethem le rappelle : "On l’a vu cet hiver les VRS (Virus Respiratoires Aigus) ou les grippes, nous ont frappés. Il faut une recommandation commune à tous les virus respiratoires."

En résumé, les experts recommandent d’adapter les mesures existantes depuis le début de la pandémie en les élargissant à toutes les autres infections respiratoires en fonction du niveau de l’épidémie, du pathogène le virus qui circule, sans se préoccuper du statut de la vaccination (même s’ils la recommandent chaudement). Et Yves Van Laethem d’ajouter : " Il y devra y avoir aussi une notion de ON/OFF. En fonction du risque, on met en marche le port du masque et on l’arrête lorsque le risque diminue. Un peu comme pour les canicules en fonction de la température et de la durée des températures élevées. Une notion qui devrait être en "OFF" pendant la plus grande partie de l’année. Enfin, on garde les 3 niveaux épidémiques jaune pour faible, orange pour moyen et rouge en pleine crise."

En guise de conclusion, l’ancien porte-parole de la lutte contre le Covid insiste : "Il y a des moments où le masque a toute son importance comme pendant la pandémie et d’autres moments où l’on peut s’en passer."

Selon lui, les institutions de soins pourront moduler ce port du masque en fonction de leurs spécificités. Une maison de repos n’est pas un centre hospitalier où l’on traite des cas aigus.