Abakar Sylla sur les tablettes de Monaco : Bruges doit-il déjà se séparer de lui ?

Abakar Sylla est un drôle d’oiseau. Comprenez un gars capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, d’abord, avec de superbes prestations en Ligue des Champions où l’Ivoirien de 20 ans a explosé aux yeux du grand public en inscrivant, notamment, le but de la victoire contre Leverkusen. Le pire, ensuite, avec ses multiples frasques et débordements caractériels, symbolisant un joueur au tempérament parfois à la limite du tolérable.

Reste que ce tempérament irascible ne semble pas trop effrayer Monaco. Selon les informations de l’Equipe, généralement bien informé, les Monégasques seraient à la recherche d’un défenseur central gaucher et auraient coché le nom de Sylla.

Logique, ils viennent de toucher le pactole pour Benoît Badiashile, parti à Chelsea contre 38 millions. Ils ont donc quelques liquidités et pourraient se laisser tenter par le Brugeois. Reste à voir pour combien les Blauw&Zwart accepteront de laisser filer une pépite qu’ils avaient, eux, dénichée pour 200.000 euros en 2021. Sur Transfermarkt, en tout cas, sa valeur marchande avoisine les 9 millions d’euros. Connaissant la direction brugeoise et son aptitude à (bien) vendre ses joueurs, les enchères devraient encore grimper.

Une question se pose dès lors : Bruges a-t-il intérêt de déjà vendre un joueur qui n’a que 18 matches dans les pattes ? Difficile à dire. Si Monaco met le prix et satisfait les exigences brugeoises, ils se laisseront sans doute tenter. Surtout que, sur le banc, un certain Dedryck Boyata, réduit à un rôle de faire-valoir pour l’instant, ronge son frein et n’attend que son tour. En cas de départ de Sylla, Bruges semble donc paré. Reste à voir si les Brugeois n’auraient pas plutôt intérêt à patienter encore un tantinet pour faire monter la valeur marchande de Sylla encore davantage. 9 millions c’est bien, 15 ou 20 c’est mieux.

Une chose est sûre, cette rumeur de transfert confirme les bons liens entre Bruges et Monaco. On se rappelle que, dans un passé finalement pas si lointain, les Nabil Dirar (2012) ou Krepin Diatta (2021) avaient, eux aussi, transité par le Jan-Breydel avant de s’installer à Monaco.

Ancien coach de Bruges et désormais à la barre de Monaco, Philippe Clément a sans doute dû scouter sa direction sur les qualités du jeune Abakar Sylla. On le sait, les Monégasques aiment former des jeunes perles pour les revendre plus cher après. Le cas Youri Tielemans, pour rester dans le prisme belgo-belge, n’en est que la plus pure illustration. A l’époque, il avait été signé pour 25 millions par Monaco avant d’être revendu à Leicester pour 20 millions de plus deux ans plus tard.

Souvent à l’affût des bons plans, Monaco sent-il le potentiel d’Abakar Sylla ? Probablement. Est-il prêt à mettre le prix demandé par les dirigeants brugeois ? C’est une autre paire de manches.