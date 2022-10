Abaisser la TVA du mazout de chauffage à 6% ? Une mesure qui ne servirait à rien

La TVA sur le gaz et l’électricité fixée à 6% plutôt qu’à 21% jusqu’au 1er avril 2023 devrait finalement être définitive. C’est en tout cas ce qu’a annoncé à la VRT le ministre de la Santé publique et vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Un taux de 21% est injuste car il s’agit d’un droit de base", justifiait-il. La TVA à 21% sera remplacée par un système d’accises plus équitable.

Un conclave budgétaire décidera ce week-end de l’adoption ou non de la mesure, confie le cabinet Dermagne en charge de l’Economie.

Mais alors, pourquoi la TVA du mazout de chauffage n’est-elle pas elle aussi abaissée à 6% ? C’est l’une des questions que vous nous avez posées sur la page Facebook "QR-RTBF".