Aaron Taylor-Johnson serait-il le prochain James Bond ?

Alors qu’Aaron Taylor-Johnson n’est que le 8ème favori des Américains pour reprendre le costume de l’agent secret, il serait toutefois bien en lice pour obtenir le rôle de James Bond.

Selon The Sun, l’acteur qui a joué dans les Avengers 2, Million Little Pieces ou encore plus récemment, dans Bullet Train avec Brad Pitt, a toutes ses chances de devenir le prochain 007. D’après une source interne de la production, Aaron Taylor-Johnson aurait déjà passé les premières étapes du casting et ferait partie des favoris. "Aaron est allé faire un screen test en septembre pour devenir le prochain Bond", a-t-elle déclaré. La productrice Barbara Broccoli et son équipe auraient beaucoup aimé le résultat de ces essais.

Il reste donc à voir si le comédien britannique de 32 ans répondra aux nouveaux critères de la productrice qui souhaite faire évoluer le personnage de James Bond. Cette piste pourrait bien correspondre, puisque Barbara Broccoli veut donner coup de frais à la franchise en engageant un acteur plus jeune.